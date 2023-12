"Star Academy" : Axel, "le premier de la classe", parmi les nommés pour le prochain prime

Les profs de la "Star Academy" ont pris une décision surprenante à l'issue des nominations ce mercredi. Considéré comme l'un des meilleurs élèves de la promo, Axel jouera sa place lors du prime samedi soir (à suivre sur TF1 et MYTF1). Il sera en balance avec Margot et Candice, deux candidates déjà habituées à se retrouver sur le grill.

Coup de théâtre cette semaine au Château de la Star Academy. Considéré comme l’un des favoris de la saison, Axel a hérité d’une nomination presque surprise ce mercredi à l’issue des évaluations. Une épreuve obligatoire dont Héléna, Djebril et Lénie étaient dispensés après leur performance épatante en trio, la veille, sur "Il avait les mots" de Sheryfa Luna.

Mais qu’a donc fait le brillant Axel pour hériter du bonnet d’âne ? Une fausse note ? Même pas. Comme ses camarades, le chimiste devait choisir un titre issu d’une comédie musicale. Il a opté pour "She used to be mine" de Waitress. D’abord posée, sa voix s’envole dans les aiguës, le jeune homme s’aidant d’un cliché de son enfance pour appuyer l’émotion. Insuffisant pour faire vibrer les profs ?

C’est un premier de la classe qui veut que sa copie soit parfaite Michael Goldman

"Il s’écoute quand il chante", regrette Adeline Toniutti. "Ça manque de corps et de cœur", renchérit Cécile Chaduteau. "C’est un premier de la classe qui veut que sa copie soit parfaite", constate Michaël Goldman. "C’est propre, mais est-ce que ça suffit ?". Visiblement pas au regard des performances des autres candidats.

Samedi soir, Axel défendra ses chances face à deux candidates déjà habituées aux nominations. D’abord Margot, qui a fait de son mieux sur "Ziggy", la chanson culte de Starmania. "J’aimerais bien qu’elle soit plus habitée", regrette Adeline Toniutti. "Musicalement, elle n’est pas assez soignée. Elle est en dessous des autres."

Rebelote enfin pour Candice, sauvée par les téléspectateurs de TF1 lors du dernier prime. Il faut dire qu’en choisissant d’interpréter "Vivre" de Notre-Dame de Paris, la jeune candidate s’est lancée un sacré défi pour son brin de voix éraillé. "C’est une chaussure trop grande pour son pied", résume Adeline. "Ça me fait un peu mal parce que ce n’était pas son domaine", regrette Michael.

À l’annonce des nominations, c’est évidemment Axel qui a pris un coup sur la tête. Habituées à se retrouver sur le grill, ses deux rivales vont-elles créer la surprise samedi soir ? Avec cette décision radicale, les profs ont en tout cas remis du piment dans la saison. Et sans doute pas mal de tensions dans les heures qui viennent dans les couloirs de Dammarie-les-Lys.