Star Academy : bouleversante, Héléna remporte son "tableau de rêve" face à Pierre

Après le départ choc de Lénie, ils ne sont plus que quatre candidats en lice à la Star Academy. Pendant que Axel et Julien préparaient leur demi-finale, Pierre et Héléna ont passé une audition en vue de réaliser leur "tableau de rêve" lors du prime. Souvent en retrait, la jeune candidate belge a ébloui les profs avec une mise en scène en hommage à sa grand-mère sur le tube "Je vole".

Ça bosse dur à la Star Ac ! Pendant que Julien et Axel préparaient l’évaluation qui leur donnera un avantage mystérieux lors de la demi-finale, samedi 20 janvier, Pierre et Héléna ont été chargés d’imaginer leur "tableau de rêve" en vue de prime. Chanson, chorégraphie, mise en scène… Un seul d’entre eux aura le bonheur de le réaliser. Et pour l’obtenir, ils vont devoir passer une "grande audition" devant Michael Goldman et l’ensemble des professeurs.

À la cool comme souvent, Pierre vient interpréter "Best Part", le duo du Canadien Daniel Caesar avec la chanteuse américaine H.E.R. Son idée ? Un décor d’appartement new-yorkais où il se voit jouer le titre à la guitare, en retrait d’un couple de danseurs figurant des amoureux. Si Malika Benjelloun est charmée par la "modestie" du Normand, Michael Goldman se montre plus sceptique. "C'est une chanson en anglais, pas connue, il nous dit 'je ne veux pas déranger'. C’est joli, c’est mignon. Mais peut-être pas suffisamment percutant."

Ce qu’elle a mis en plus c’est son âme, c’est son cœur Cécile Chaduteau à propos d'Héléna

Dernière fille en compétition après le départ surprise de Lénie, la Belge arrive bien plus préparée. Ce qu’elle souhaite, c’est chanter "Vole" de Michel Sardou en hommage à sa grand-mère partie sans qu’elle ait pu lui dire au revoir. Une balançoire de nuages, des plumes qui tombent du ciel, une danseuse brune pour représenter la défunte avec laquelle elle se voit danser à la fin de sa prestation… Elle a pensé à tout. Mais c’est encore avec sa performance vocale, divine, qu’elle va achever de convaincre.

"Elle a une vision pour tout", souligne Adeline Toniutti. "Je suis impressionné à quel point c’est réfléchi. À quel point elle a pensé à tous les détails", renchérit Pierre de Brauer. "C’est surprenant de maturité", enchaîne Cécile Chaduteau. "Elle a utilisé tout ce qu’elle a vu sur les primes. Tout ce qu’elle a fait avec nous. Ce qu’elle a mis en plus c’est son âme, c’est son cœur. Je suis ultra touchée."

Sans surprise, c’est donc Héléna qui aura le privilège de réaliser son tableau de rêve samedi soir. Une petite victoire qui prouve que malgré les pronostics qui voient déjà Pierre remporter leur demi-finale le 27 janvier prochain, rien n’est jamais joué à la Star Ac. Demain, place à l’évaluation de Julien et Axel, un exercice en trois temps avec théâtre, chorégraphie et chant. Et pour le meilleur des deux, un avantage peut être crucial lors du prime…