"Star Academy" : deux candidats immunisés, qui sont les quatre nommés pour le prochain prime ?

Après avoir fêté le Nouvel An ensemble, les six derniers candidats en lice ont choisi le thème de leur prochaine évaluation : l'amour. Au top depuis plusieurs semaines, Lénie a été immunisée par les profs, tout comme Julien, le crooner à la bonne humeur retrouvée. Ce sont donc Djebril, Axel, Pierre et Héléna qui joueront leur place à la Star Academy lors du prime samedi prochain sur TF1.

Ils ne sont plus que six. Après le départ de Candice samedi dernier, Lénie, Pierre, Héléna, Axel, Julien et Djebril ont fêté le Nouvel An ensemble au Château. Mais pas de temps à perdre. Aux premières heures de 2024, c’est à eux de sélectionner le thème de leur évaluation dans l’une des trois boites rassemblées en salle de danse. "Love", "Céline" ou "Liberté" ? À l’unanimité, ils choisissent la première. À l’intérieur, trois chansons : "Bleeding Love" de Leona Lewis. "Je t’aime" de Lara Fabian. Et "Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai" de Francis Cabrel. La danse ? Une impro sur une minute d’un morceau qu’ils choisiront au dernier moment.

"Cette semaine on ne nomme pas les deux moins bons", prévient Michael Goldman. "On immunise les deux meilleurs". Et c’est Julien qui s’y colle en premier sur Cabrel. Un titre qui colle bien au registre du "lover", requinqué par la visite de sa fiancée sur le prime. Pour l’impro de danse, il choisit "Someone you love" de Lewis Capaldi et surprend ses camarades qui l’observent depuis le château. "Bonne connaissance des paroles, de la musique. Il est à fond tout le temps", savoure Michael. "La danse, c’est waouh !", pour Malika, ravie de la progression de l’élève. "J’aimerais qu’il aille plus dans sa déchirure", tempère Adeline.

Axel et son "petit milkshake"

Sauvé par le public face à Candice samedi dernier à l'issue du prime, Djebril débarque le sourire aux lèvres. Confiant comme jamais, il interprète "Je t’aime" de Lara Fabien, un classique qui nécessite une vraie puissance vocale. Et de la justesse. Pour la danse, ce sera "Chandelier" de Sia. Une impro physique dont il sort le souffle coupé. Adeline apprécie qu’il se soit "ouvert". Si Michael regrette un manque de lâcher prise sur le chant, Malika l’a trouvé "fantastique" en danse. "J’ai vu quelqu’un qui a envie de se battre", conclut Cécile.

Héléna aussi arrive avec la pêche. Avec sa grande voix, on l’attend sur Lara Fabian ? Elle choisit Francis Cabrel. Coup de stress ? Coup de fatigue ? "On dirait qu’elle n’y croit pas", juge ses camarades au château. Sur la danse, la jeune Belge opte pour "Because of you" de Kelly Clarkson et retrouve des couleurs. "J’aimerais qu’elle vienne nous chercher", regrette la prof de chant. Pour Cécile, c’est "un diesel" qui aurait dû nous attraper dès le début. Malika apprécie, elle, "la jolie danseuse", tout comme Pierre De Brauer. "On voit qu’elle a des bases de classique", observe le prof de théâtre.

Même malade, même triste, elle envoie toujours Adeline Toniutti à propos de Lénie

Axel ose "Je t’aime". Des montées, des vibes et des murmures… Le jeune candidat se donne à fond. Pour la danse, il choisit "Watermelon Sugar" de Harry Styles… Et dévoile un déhanché qui donne le sourire à tout le monde. "Pour moi, c'est une performance vocale plutôt qu’une interprétation", juge Cécile. "Il n’y a pas assez de charge émotionnelle", renchérit Adeline. Malika salue un candidat qui prend tout ce qu’on lui apprend et qui fait "son petit milkshake". Sage, Michael Goldman dit être "fier" de lui et attendre de voir les autres avant de juger.

La chanson de Cabrel est taillée sur mesure pour la voix rocailleuse de Pierre. Le résultat est sans surprise, en dessous de ce qu'il nous avait habitué. La danse ? Il choisit "Drivers licence" de la popstar américaine Olivia Rodrigo. Pas franchement le même univers. Mais le candidat fait de son mieux. "C’est sa plus mauvaise évaluation depuis le début", constate Michael. "Mais il a une si belle voix que ça maquille ses manques". Cécile l’a trouvé "absent et stressé". En revanche, Malika salue sa générosité en danse et Pierre De Brauer "une belle écoute de la musique".

On termine avec Lénie qui a décidé de se frotter à "Je t’aime" de Lara Fabian. Sensible et énergique à la fois, la benjamine est dans la lignée de ses performances habituelles. Mais c’est en improvisant sur le "Shake it off" de Taylor Swift qu’elle emporte l’adhésion collective. "Elle a totalement réussi son évaluation", lâche Cécile. "Même malade, même triste, elle envoie toujours", juge Adeline. "Elle nous a donné un truc frais", savoure Malika à propos de la choré. "Elle n’a quasiment plus de point faible", conclut Michael.

Après mûre réflexion, Michael Goldman vient annoncer le nom des deux candidats immunisés : Lénie et Julien. "Lénie, tu as été première pour tout le monde", insiste le directeur de la promo. "Julien tu as fait une super presta", ajoute-t-il, avant de préciser que Djebril s’était classé tout proche, à la troisième place. Malgré ses progrès, il jouera de nouveau sa place lors du prime, cette fois face à Pierre, Héléna et Axel, sans doute le plus déçu de ce verdict.