VIDÉO - "Star Academy" : entre larmes et bains de foule, Julien et Pierre n’oublieront pas leur retour chez eux

Les finalistes de la "Star Academy" ont passé une journée dans leurs villes natales, l’un dans les Pyrénées-Atlantiques et l’autre dans la Manche. L’occasion de retrouver leurs proches, mais aussi de tester leur popularité naissante, surtout auprès des élèves de leurs anciennes écoles primaires.

C’était leur cadeau de finaliste. Une escapade auprès des leurs à quelques jours de l’ultime émission de la saison. Julien et Pierre, qui se disputeront samedi le titre de vainqueur de la "Star Academy", ont pu rentrer dans leurs villes natales le temps d’une journée. Le premier a pris la direction d’Uzos, dans les Pyrénées-Atlantiques ce lundi. Le second a rejoint Villedieu-les-Poêles, dans la Manche, ce mardi. Les deux apprentis chanteurs ont vécu la même expérience. Aussi émouvante que troublante pour deux jeunes hommes qui étaient encore anonymes il y a trois mois.

Chanson surprise et coiffure de "la flemme"

"Ça n’a pas de sens, mais en même temps, c’est trop beau", résume Julien, trop heureux de "prendre des forces" sur tous les plans dans la dernière ligne droite de son aventure "Star Ac’". Après avoir retrouvé leurs proches, les deux finalistes ont eu droit à la même surprise. Un retour dans les écoles primaires où ils ont fait les 400 coups. Accueillis à grand renfort de pancartes à leurs noms, ils ont été largement sollicités par les jeunes élèves. À Uzos, ils ont même écrit une chanson qui a fait fondre le finaliste local. "Je n’étais pas prêt du tout", lâche Julien après leur interprétation dans la salle de classe.

Star Academy 2023 - Julien en larmes à la découverte du cadeau d’un professeur… Source : Star Academy

Pierre a lui eu droit à une session de questions-réponses de la part des enfants, curieux de savoir pourquoi il "portait tout le temps un bonnet ou une casquette". "C’est exactement ça, j’ai la flemme de me coiffer et on n’a pas trop le temps. Ça passe, non ?", leur lance-t-il, très à l’aise face au jeune public à qui il a même offert un mini-concert dans la cour de récréation. Il a ensuite pris la direction de la mairie, où l’attendait une large foule acquise à sa cause.

Star Academy 2023 - Concert improvisé pour Pierre en Normandie ! Source : Star Academy

"Il y avait 2000 personnes !", racontera-t-il à Julien à son retour au Château. Samedi, sa commune normande réitèrera le dispositif de la demi-finale en installant un écran géant pour soutenir l’enfant du pays. "C'était comme une Coupe du monde", sourit le principal intéressé, reboosté à bloc, comme son camarade, avant leurs ultimes évaluations de la saison face aux professeurs.