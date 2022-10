"Star Academy" : Julien recadré, les prochaines évaluations réalisées en binôme… Ça chauffe au château

"T’es feignant !", lui a-t-elle asséné devant ses camarades, désolée qu’il ne retienne aucun de ses conseils durant les répétitions. "Quand on n’est pas là sur scène et qu’on est à côté de la plaque, on s’accroche au texte de la chanson. Et si ça te gonfle de vivre des émotions qui sont plus profondes que toi, on est dans la m… !".

Après ce remontage de bretelles en règle, c’est le directeur Michael Goldman qui est venu annoncer une sacrée surprise : lors des prochaines évaluations mercredi, les candidats devront se produire en duo. Les deux qui auront le moins convaincu les profs seront nommés et soumis au vote du public samedi prochain en direct… avec à la clé deux nouvelles éliminations.