"Star Academy" : en finale, Julien veut faire oublier sa fausse note sur "Le temps des cathédrales"

Le vainqueur de la saison sera couronné ce samedi 3 février à l’issue d’un prime qui verra les finalistes reprendre les chansons emblématiques de leur aventure. Julien prendra sa revanche sur le titre d’ouverture de la comédie musicale "Notre-Dame-de-Paris". "Je peux te dire que quand Bruno Pelletier va t’entendre, il va être content", lui a lancé Patrick Fiori qui a assisté à ses répétitions au Château.

Au moment de faire le bilan, il en parlera peut-être comme le tournant de son apprentissage à la "Star Academy". Le symbole aussi de sa progression constante depuis trois mois. En finale face à Pierre ce samedi, Julien s’attaquera à une chanson qui lui a donné du fil à retordre lors du cinquième prime début décembre. Alors qu’il partageait un duo avec Axel sur "Le temps des cathédrales", la voix du Palois s’est enrayée. "Je crois que mes aigus ont légèrement décroché sur la fin", notait-il sur le plateau avant de se montrer "en colère" lors du débrief du lendemain.

Tu crois que je ne me suis pas fracassé moi, sur "Corsica", "Terra umana" ou "Que tu reviennes" ? Patrick Fiori à Julien

C’est un Julien souriant mais un peu gêné qui a été cueilli en pleine sieste par l’un de ses chanteurs préférés en début de semaine. "C’est quelque peu particulier de se faire réveiller par Patrick Fiori", s’amuse-t-il. Le finaliste de la promotion 2023 a pu échanger longuement avec celui qui a tenu le rôle de Phoebus dans la comédie musicale "Notre-Dame-de-Paris". Et qui connaît donc très bien la chanson "Le temps des cathédrales". "C’est arrivé à tout le monde sauf que toi, tu as une visibilité comme ça ! Tu crois que je ne me suis pas fracassé moi, sur 'Corsica', 'Terra umana' ou 'Que tu reviennes '?", tente-t-il de le rassurer.

Star Academy 2023 - Axel et Julien chantent "Le temps des cathédrales" de Bruno Pelletier Source : Star Academy

Dis à la prod que tu veux faire cette chanson sur la tournée Patrick Fiori à Julien

"Je me suis viandé la gueule dix fois. C’est pas grave ! Je sais que tu es un super chanteur, tu es rentré dans le cœur des gens, en tout cas dans le mien et celui de ma famille", poursuit Patrick Fiori qui est aussi un aficionado de la "Star Academy". Lors du prime samedi, il chantera "Que tu reviennes" avec Julien. Mais c’est sur "Le temps des cathédrales" qu’il a voulu l’entendre. Le Star Académicien se lance et réussit sans difficulté la note qui lui avait échappé en direct le mois dernier.

"Voilà, c’est fini ! C’est un mauvais souvenir. Je savais que tu allais l’avoir mais tu as travaillé. Il n’y a rien sans rien ! On n’arrive pas comme ça, on bosse", insiste un Patrick Fiori conquis. "Je peux te dire que quand Bruno Pelletier (le chanteur original de la chanson, ndlr) va t’entendre, il va être content, ajoute-t-il. Lui aussi il n’aime pas bien les échecs, quand la voix décide de nous faire des misères. Bravo, c’est fini ! On n’en parle plus !"

Patrick Fiori glisse même à Julien une idée qui pourrait faire son chemin. "Dis à la prod que tu veux faire cette chanson sur la tournée. Au moins, tu règles l’histoire tous les soirs", souligne-t-il. Accompagné de six autres de ses camarades, le finaliste part dès le mois de mars pour une série de près de 70 concerts en France, en Belgique et en Suisse.

De quoi prolonger la "Star Academy" de trois mois supplémentaires, avec un passage par la mythique enceinte de Bercy à Paris.