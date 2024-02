"Star Academy ": les adieux de Julien et Pierre au Château les ont émus aux larmes (et nous avec)

À deux jours de la finale, les deux élèves encore en compétition ont fait leurs valises ce jeudi 1er février. C’est ensemble qu’ils ont assisté à l’extinction des lumières du Château qui les a accueillis pendant trois mois. Une séquence particulièrement touchante à découvrir sur TF1+.

C’est le symbole de la "Star Academy" depuis plus de 20 ans. Un Château aux briques rouges de Seine-et-Marne, à 45 km au sud de Paris, devenu lieu d’apprentissage d’artistes en devenir. Ils sont treize à s’y être installés le 4 novembre. Seuls deux ont refermé ensemble sa porte pour la dernière fois. Julien et Pierre, finalistes de la promotion 2023, ont définitivement quitté Dammarie-les-Lys jeudi 1er février. Ils redoutaient tellement le moment qu’ils ont fini par le prolonger.

Alors qu’une voiture les attendait, Julien et Pierre ont pris le temps de dire au revoir à toutes les pièces. Chacune avec son lot d’émotions. Ils n’ont pas manqué de laisser des mots dans les toilettes, comme c’est la tradition à la "Star Ac’", allant même jusqu’à dévoiler ceux inscrits par leurs prédécesseurs dans l’émission "Quotidien" qui avait envoyé une équipe sur place. Ils ont descendu l’escalier bras dessus bras dessous et ne se sont pas lâchés au moment fatidique de l’extinction des feux. Leur marraine Vitaa, venue leur rendre visite quelques heures plus tôt, leur avait parlé d’une "surprise".

Dans nos cœurs, la victoire c’est de s’être trouvé Djebril dans son message aux finalistes

Mais de la même manière qu’ils n’avaient pas anticipé le retour de leurs camarades, ils n’avaient pas imaginé que cette même bande leur avait enregistré des messages audios. Dans l’ordre de leur élimination, les Star Académiciens ont félicité les finalistes pour leur parcours alors que les fenêtres plongeaeint dans l’obscurité une à une. "Admirez notre Château une dernière fois. Gardez-le au fond de notre cœur et n’oubliez pas", lance Héléna, dernière à être partie avant que les élèves n'entonnent leur reprise d’"On va s’aimer". Un morceau qu’ils avaient déjà adapté pour Clara au cours de la saison.

>> La séquence est à voir par ici sur TF1+

Julien est en pleurs, Pierre n’en est pas loin malgré le feu d’artifices. "Cette séquence me fait monter les larmes, je ne vous le cache pas, réagit sur X leur répétitrice Marlène Schaff. J’ai un tel respect pour les centaines de personnes qui font de ce programme une aventure humaine et qui offrent à ces jeunes gens des moments que jamais ils n’oublieront". C'est sans doute aussi pour ça que cette promotion 2023 ultra soudée nous a tant touchés.

La bienveillance était partout, les mesquineries nulle part cette saison. Les téléspectateurs non plus ne s’y sont pas trompés, se ruant sur la billetterie de leur tournée qui se compose de près de 70 dates en seulement quatre mois. Le nom du vainqueur, qui sera dévoilé samedi, importe peu au final. Car comme le résume Djebril : "Dans nos cœurs, la victoire c’est de s’être trouvé".