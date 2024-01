Star Academy, la première demi-finale : êtes-vous plutôt Team Axel ou Team Julien ?

Axel et Julien vont s'affronter lors de la première demi-finale de la Star Academy 2023-2024. Une grande soirée à suivre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ samedi soir à partir de 21h10. Avant ce face-à-face très attendu, TF1info dresse les points forts et les points faibles des deux élèves.

C'est bientôt l'heure du verdict pour cette saison à suspense de la Star Academy. Avant Pierre et Héléna la semaine prochaine, c'est Axel et Julien qui vont se disputer une place en finale ce samedi soir en direct sur TF1 et en streaming TF1+. Deux candidats aux tempéraments opposés qui ont vécu des moments forts et des coups de blues depuis le début de leur aventure. Cette semaine, ils se sont affrontés lors d'une ultime évaluation qui a donné un avantage secret à Axel sur son camarade lors du prime. Alors que les votes sont déjà ouverts, TF1info fait le point sur les forces et les faiblesses dans chaque camp.

Team Axel

On a découvert ses auditions pour la Star Ac sur le plateau de Quotidien. Axel Marbeuf, 23 ans, est "l’intello" de la promo. Diplômé en biochimie, conseiller municipal en Seine-et-Marne, élève en école de comédie musicale… Ce fou de musique a sacrifié une partie de son adolescence pour s’occuper de ses petits frères et sœurs lors de la séparation de ses parents.

Ses forces

Vocalement, Axel est déjà un technicien haut de vol comme il l’a montré en ouvrant le tout premier prime sur "Le Monde est Stone" de Starmania. Malmené lors des évaluations ces dernières semaines, il n’en finit plus de se relever de ses échecs, affichant une détermination sans faille au Château. Axel est aussi l’un des candidats qui s’est le plus ouvert au public, en confiant notamment ses difficultés à assumer son homosexualité. Une sincérité qui fait du bien. Enfin, en remportant son duel d’évaluations cette semaine face à Julien, il a remporté un avantage mystérieux qu’on découvrira lors du prime. Et peut-être pris un ascendant psychologique sur son rival.

Ses faiblesses

Débordant d’énergie, Axel a souvent cherché la performance vocale à tout prix lors de ses évaluations, au risque de passer à côté de l’émotion. Une critique récurrente des profs qu’il a toujours du mal à intégrer. Il a également tendance à se poser trop de questions, comme lorsqu’il s’est persuadé, à tort, qu’il était incapable de chanter "Ti Amo" avec Umberto Tozzi. Lors d’une demi-finale où la tension sera à son comble, son émotivité pourrait aussi lui jouer des tours.

Sa plus belle perf

Star Academy 2023 - Axel et Lucie Bernardoni chantent "Et maintenant" de Gilbert Bécaud Source : Star Academy

En plein doute à l'époque, Axel est choisi par la répétitrice Lucie Bernardoni pour interpréter "Et maintenant !" de Gilbert Bécaud, l'un des titres qui a marqué le parcours du regretté Grégory Lemarchal. De l'intensité, de la complicité et des larmes... Ce soir-là le jeune candidat met ses tripes sur la table.

Julien

Il a impressionné dès le premier prime en clôturant le show avec "Je te promets" de Johnny Hallyday. Julien Lieb, 24 ans, est sans doute le candidat le plus charismatique de la saison. Pour lui, tout n'était pas gagné d'avance. Originaire de Pau, il a grandi avec un défaut d’élocution qu’il a surmonté grâce aux cours de chant. Une passion qui l’a également aidée à surmonter la mort de son papa il y a dix ans.

Ses forces

Brillant interprète, Julien a le chic pour habiter les chansons qu’on lui donne ou qu'il choisit. Il est aussi à l’aise avec la soul où sa voix chaude fait des merveilles que sur la variété française où il sait toujours donner du relief aux textes. S’il n’a pas le profil comédie musicale d’Axel, il a une vraie présence scénique et se laisse rarement impressionner par les événements. Une confiance renforcée par le fait qu’il a rarement été nominé.

Ses faiblesses

Derrière son sourire lumineux, Julien dissimule des failles intimes qui ont rejailli à intervalles réguliers. On a bien cru qu’il allait prendre la porte du Château lorsqu’il a oublié les paroles de "Mon Vieux" de Daniel Guichard durant une évaluation en hommage à son père. Ou encore s’ouvrir la main après avoir explosé un CD suite à son élimination précoce du marathon d’évaluations. Son dernier échec lors de son duel face à Axel cette semaine pourrait-il réveiller de vieilles blessures ?

Sa plus belle perf

C'est aussi la plus insolite. Après avoir été choisi par Laeticia Hallyday en personne, Julien a le privilège d'interpréter "Sur ma vie" de Charles Aznavour lors d'un duo virtuel avec Johnny. Un moment rare où sa voix grave répond à merveille à celle du taulier qui lui porte bonheur depuis le tout premier prime.

Star Academy 2023 - Julien chante "Sur ma vie" en "duo" avec Johnny Hallyday Source : Star Academy

>> Star Academy, la demi-finale entre Axel et Julien. Sur TF1 et en streaming sur TF1+ samedi 20 janvier à 21h10.