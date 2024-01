"Star Academy" : choqués, les élèves apprennent en direct qu'ils chanteront à Bercy

Privés de réseaux sociaux, les trois chanteurs encore en lice ont reçu une surprise inattendue ce samedi 27 janvier lors de la deuxième demi-finale de la "Star Academy". La tournée qui les emmènera à la rencontre du public en France, en Belgique et en Suisse passera également par l'une des salles les plus mythiques de Paris. "C'est absolument magique", a réagi Lara Fabian, assise à leurs côtés au moment de l'annonce de Nikos Aliagas.

Il y a trois mois, ils chantaient dans l'intimité de leur chambre. Les voici désormais prêts à partir à la conquête de l'une des salles de spectacle les plus emblématiques de Paris. Les élèves de la "Star Academy" encore en lice ont appris en direct qu'ils se produiraient à l'Accor Arena - ex-Bercy - dans le cadre de leur tournée à venir.

"Plus de 15.000 personnes vous attendent d'ores et déjà", les a prévenus Nikos Aliagas alors que la deuxième finale entre Héléna et Pierre battait son plein ce samedi 27 janvier. La Belge de 21 ans semble avoir été la plus choquée par ce concert à venir, lâchant un simple "Quoi ?!"

Le conseil de Lara Fabian

"C'est juste un triomphe", assure Nikos Aliagas, qui parle d'une "vente de billets record". Il suffit de se pencher sur les dates programmées pour s'en rendre compte. D'une vingtaine, le nombre de concerts a grandi de manière exponentielle pour atteindre 68. Oui, oui : 68 représentations en l'espace de quatre mois.

Lénie, Héléna, Candice, Julien, Axel, Pierre et Djebril débuteront leur marathon musical au Zénith d’Amiens le 9 mars. Au programme notamment ? Deux spectacles à guichets fermés au Dôme de Paris, six concerts à Bruxelles, un autre à Genève et deux passages au Zénith, toujours dans la capitale française, le même jour en mai. Et cette surprise à Bercy, donc.

Les Star Académiciens qui chantent depuis le début de la saison qu’ils "iront au bout de leurs rêves" n'imaginaient sans doute pas se produire un jour à l'Accor Arena. "C'est absolument magique", a commenté Lara Fabian, présente aux côtés des élèves au moment de l'annonce.

Elle qui connaît bien la salle parisienne leur a glissé un conseil qui devrait se révéler précieux : "Il faut regarder haut, regarder loin. Parce que si on se laisse prendre par l’émotion sur les premiers rangs.. Après, on peut regarder !"