EN DIRECT – Star Academy, la finale : la victoire pour Pierre ou Julien ?

Clap de fin pour la 11e saison de la Star Academy ce samedi soir sur TF1 et TF1+. Après trois mois d’émotions fortes, Pierre et Julien s’affrontent en finale. Un ultime prime qu’on vous propose de suivre avec nous en direct sur TF1Info.

Ils étaient 13 jeunes candidats venus de toute la France pour réaliser leurs rêves. Trois mois plus tard, ils ne sont plus que deux à se disputer la victoire en finale de la 11ème saison de la Star Academy. Pierre Garnier, 21 ans, et Julien Lieb, 24 ans, s’affrontent ce soir pour succéder au palmarès à Anisha, qui remettra le trophée au vainqueur. Vous avez un favori ?

Pour remporter les 100.000 euros et un contrat avec Sony Music, en vue de l’enregistrement de leur premier album, les deux candidats vont de toute façon devoir convaincre les téléspectateurs une dernière fois. Au menu ? Des titres en solo, des duos avec Patrick Bruel, Dadju, Yseult ou encore Patrick Fiori. Mais aussi un trio avec Vitaa, la marraine de la saison.

Pierre, c'est la force tranquille de la saison. Un fan de rock autodidacte qui composait et s'enregistrait dans son home studio chez ses parents à Villedieu-les-Poêles, dans la Manche, avant de s'inscrire à l'émission de TF1. Au Château, sa signature vocale originale a tout de suite séduit les profs et ses camarades.

Originaire d'Uzos, dans les Pyrénées-Atlantiques, Julien s'est lui servi de la musique pour surmonter le bégaiement dont il souffrait enfant, puis la mort de son père il y a dix ans. Charismatique, parfois tourmenté, ce gros bosseur est un interprète redoutable, à l'aise dans tous les registres.

Cet ultime prime est à suivre sur TF1 et en streaming gratuit sur TF1+.

FLASHBACK Une semaine après avoir été éliminée en demi-finale, Héléna sera de retour pour chanter "Shallow" avec Pierre. C'est sur ce titre que les deux candidats avaient fait leur première apparition en novembre dernier. EN COULISSES Lénie et Lola étaient absentes des répétitions. Mais les 13 élèves de la promo seront bien réunis ce soir pour la finale. LOOKÉS COMME JAMAIS C'est le styliste que les stars s'arrachent. Fan de l'émission depuis toujours, Jacquemus est venu au Château annoncer à Pierre et Julien qu'il allait les habiller pour la finale. LE REGARD DE VITAA SUR PIERRE Marraine de la saison, Vitaa a livré à Pierre son sentiment sur son aventure. UN FAUTEUIL POUR DEUX Julien et Pierre s'affrontent ce samedi soir en finale de la Star Academy.