"Star Academy" : Laeticia Hallyday choisit l'un des élèves pour interpréter un duo virtuel avec Johnny

De passage au Chateau de Dammarie-les-Lys, Laeticia Hallyday a fait un beau cadeau à l’un des élèves de la "Star Academy". Après avoir auditionné les quatre garçons, elle a choisi Julien pour interpréter un duo virtuel avec Johnny lors du prochain prime samedi soir sur TF1.

La tension est retombée d’un cran au Château de Dammarie-les-Lys. Après avoir appris qu’aucun d’entre eux ne serait nommé lors du prochain prime, c’est dans une atmosphère détendue qu’ils ont reçu la visite de Laeticia Hallyday... ou presque. Après avoir présenté cette dernière aux garçons, Michael Goldman leur a annoncé que l’un d’entre eux allait interpréter "Sur ma vie" de Charles Aznavour lors d'un duo virtuel avec son mari lors du prime samedi prochain. Une chanson très particulière puisque c'est la dernière qui a été interprétée durant la veillée avant l'enterrement de Johnny à Saint-Barth.

Ta voix et celle de Johnny, ça va être un moment hors du temps Laeticia à Julien

Tour à tour, Julien, Pierre, Djebril et Axel chantent pour la veuve du rockeur afin de décrocher un cadeau aussi inattendu que magique. "C’était bouleversant pour moi de vous entendre parce que c’était une chanson que Johnny aimait beaucoup", leur confie Laeticia après s’être concertée avec le directeur. "C’était très difficile de délibérer. Mais j’ai quand même eu un coup de cœur, c’est Julien. Pour plein de raisons. J’avais les larmes aux yeux (…) Ta voix et celle de Johnny, ça va être un moment hors du temps."

Star Academy 2023 - La jolie histoire de Laeticia Hallyday derrière le titre "Sur ma vie" de Johnny Hallyday Source : Star Academy

"Je ne vous décevrai pas", lui promet Julien. Quelques minutes auparavant, le crooner de la saison confiait aux caméras combien il serait ravi d’être l’heureux élu. "C’est l’un des plus grands honneurs qu’on puisse recevoir à la Star Ac de pouvoir chanter avec une légende absolue comme Johnny", avouait-il. "L’espace d’un instant faire revivre la personne qu’il était et être avec lui sur scène… Grosse pression !".

Pour Axel, encore sous le choc de sa vraie-fausse nomination, la pilule est difficile à avaler. "Je suis content pour lui parce qu’il avait très bien chanté", admet-il à propos de son camarade. "Même si c’était faux parce qu’il n’a pas eu de la justesse tout au long de la chanson", ajoute-t-il toutefois. "Mais il a ce truc où il arrive à parler aux gens. Peut-être qu’on l’a beaucoup moins, on en a tout cas mais ça n’a pas parlé suffisamment. J’étais nommé dans la journée et je n’arrive pas à avoir ça. Ça me saoule."