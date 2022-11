"Star Academy" : Léa recadrée par Michael Goldman, Enola en panique avant la demi-finale

Mais qui va bien pouvoir accompagner Louis en finale de la "Star Academy" 2022 ? Qualifié d’office suite aux évaluations, le jeune candidat est sur un petit nuage. Et c’est sans pression, sinon de bien faire, qu’il se produira lors de la demi-finale. Un duo avec Clara Luciani, un autre avec Patrick Bruel et un tableau de voguing conçu rien que pour lui par Yanis Marshall sur "Born This Way" de Lady Gaga… Le programme est chargé, mais le plus timide des candidats affronte ce triple challenge avec enthousiasme malgré la mauvaise grippe qui lui donne "une voix de tueur en série".