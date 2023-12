"Star Academy" : Lénie et Héléna immunisées, tous leurs camarades en danger vendredi

Les 8 élèves encore en lice à "Star Academy" se disputent cette semaine les places sur la prochaine tournée. À l’issue des évaluations, Lénie et Héléna ont été immunisées par les professeurs et qualifiées d’office. Ce sont donc Axel, Candice, Clara, Djebril, Julien et Pierre qui seront soumis au vote du public de TF1 vendredi.

Semaine décisive à Dammarie-les-Lys. À l’issue du prochain prime, avancé à vendredi en raison de l’élection de Miss France le lendemain, on connaîtra les candidats qui participeront à la tournée de la "Star Academy" version 2023-2024. Surprise : les deux élèves les mieux notés lors des évaluations seront qualifiés d’office… et tous les autres seront soumis au vote des téléspectateurs. Thème imposé : une chanson de leur choix, destinée à soulever les foules en concert. Alors, qui a le mieux relevé le défi ?

La première élève qui décroche son ticket pour les concerts en public, c’est Lénie. Lors de son audition, la benjamine de la promo interprète "A change is gonna come", le classique de Otis Redding qu’elle a interprété lors des funérailles de son beau-père. Après sa performance, la jeune fille court se réfugier dans sa chambre pour pleurer, avant d'être consolée par ses camarades. Chez les profs, cette reprise à fleur peau a scotché tout le monde. "Elle m’a attrapée dès la première phrase", avoue le prof d’expression scénique Cécile Chaduteau. "Elle a une voix en 3D", savoure la prof de chant Adeline Toniutti. "C’est un diamant brut qu’on peut emmener loin".

"Moi j’ai oublié que j'étais à la Star Ac"

La deuxième candidate immunisée, c’est Héléna. Elle a choisi "When we were young", la grande ballade d'Adele qu'elle chantait dans sa chambre d'ado avant de rejoindre l'émission. Et elle met dans le mille, puissante et émouvante à la fois. "Elle a fait un chemin incroyable depuis son entrée au château", souligne Cécile. "Je ne sais pas jusqu’où elle va aller." Même son de cloche chez Michael Goldman qui salue le choix du titre, parfait pour le registre de la jeune élève belge. "Là, je suis sur un nuage, je suis heureux et il y a anges qui me parlent." Adeline Toniutti confirme : "Moi j’ai oublié que j'étais à la Star Ac."

Vendredi soir, ce sont donc Axel, Candice, Clara, Djebril, Julien et pour la première fois le toujours impeccable Pierre qui seront soumis au vote des téléspectateurs de TF1. Aucun n’a franchement démérité – même si Julien s’est déçu lui-même en perdant les paroles de "Mon vieux" de Daniel Guichard, chantée en hommage de son père décédé il y a dix ans. Toujours est-il que l'un ou l’une d’entre eux devra quitter ses camarades de promo au pire moment.