Lucie Bernardoni, Quentin Mosimann… quels anciens seront de retour dans "Star Academy" ?

La nostalgie va tourner à plein régime. Non content de rouvrir les portes d’un château resté fermé depuis la saison 7 il y a 12 ans, "Star Academy" fera revenir quelques-uns de ses élèves les plus emblématiques lors de sa reprise le 15 octobre sur TF1. Si la production garde pour l’instant pour elle la liste des quatre professeurs qui entoureront le directeur Michael Goldman, elle a dévoilé les noms des anciens qui travailleront au plus près des 13 nouveaux académiciens. La première à les rencontrer sera Karima Charni, camarade de promo de Grégory Lemarchal dans la "Star Ac 4".