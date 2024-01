Star Academy : Pierre immunisé, Lénie, Axel, Héléna et Julien sont nominés

Après les éliminations de Julien et Axel, Lénie, Pierre et Héléna ont disputé la dernière épreuve du marathon des évaluations. Invités à chanter un titre de Kendji Girac, les trois candidats espéraient décrocher l'immunité et le premier billet pour la demi-finale. Retrouvez la Quotidienne et des extraits inédits de la vie à la Star Academy dès maintenant sur TF1+.

À la Star Academy, rien n’est gagné d’avance. Et le marathon d’évaluations qui s'est disputé cette semaine a peut-être tout remis en question. Après l’élimination de Julien à l’issue de l’épreuve de théâtre, puis de Axel après celle danse, Lénie, Pierre et Héléna se sont disputés l’unique immunité en vue du prime de samedi lors d'une épreuve de chant et d’expression scénique sur la chanson de Kendji Girac de leur choix. Bonus ou pression supplémentaire ? L’ex-vainqueur de "The Voice" est venu lui-même dispenser ses conseils aux jeunes élèves.

C’est Lénie qui se présente la première face à Michael Goldman, la prof de chant Adeline Toniutti et la prof d’expression scénique Cécile Chaduteau. Elle a choisi "Les yeux de la mama", dans une tonalité haute. Voix bien placée, économie de gestes. La benjamine met "une vague de frissons" à Kendji sans en rajouter. "Je l’ai chanté pour ma maman", explique-t-elle en revenant au Château. "Si je ne suis pas immunisée, j’aurais juste kiffé." Prémonitoire ?

Lénie s'est-elle relâchée ?

"Je suis un petit déçu", avoue Michael Goldman aux profs. "La force de Lénie, c’est l’expression scénique et sa capacité à apporter quelque chose d’intense. Elle aurait pu être plus dans la grave et elle est passée complètement à côté de ça". De son côté Adeline souligne que la jeune candidate n’est "plus en mode de survie" depuis qu’elle a surmonté ses petits bobos de gorge. La conséquence ? "Elle s’est relâchée au niveau de l’émotion." Mince alors.

Pierre lui succède, la guitare en bandoulière, sur les conseils de Kendji. Il a choisi d’interpréter "Elle m’a aimé" et livre l’une de ces performances dont il a le secret, tout en rondeur et complicité avec son auditoire. "J’adore son grain de voix", avoue l’invité du jour depuis le Château. À son retour, le Normand sait qu’il a frappé fort, sans en faire des caisses. "J’ai pris du plaisir, j’ai kiffé", admet-il auprès de ses camarades. Et il n’est pas le seul.

Je vois ce mec sur une scène qui chante ça, j’achète ! Michael Goldman à propos de Pierre

"Il a mis ses tripes", savoure Cécile qui juge l’évaluation "extrêmement réussie, d’autant plus que c’est très difficile de chanter et de jouer et d’un instrument en même temps." Même constat du côté de Michael, parfois sévère avec le rockeur tendre. "Je vois ce mec sur une scène qui chante ça, j’achète !", le directeur. Adeline ne dit pas mieux et souligne que l’élève a bien retenu les leçons de Cécile, "comme ce regard qui vient nous chercher".

La sage Héléna va-t-elle renverser la table ? Kendji regrette que pour chanter comme Lénie "Les yeux de la mama", la jeune candidate belge conserve les bras le long du corps. Reste qu’une fois lancée, elle livre une performance vocale de toute beauté. "Pour le coup c’est le bon choix de chanson", observe Michael. "Pour la première fois elle se lâche derrière son pied de micro. Elle a mis des gestes, du corps", se félicite Cécile. De son côté Adeline a vu "une fougue qu’on ne lui connaissait pas" mais déplore un petit souci de tempo.

"Je sais qui n’a pas gagné. Mais départager les deux autres, c’est hyper dur", soupire Michael avant de se retirer pour délibérer avec les deux profs. Au Château, Héléna estime qu’elle a mille fois mieux chanté en répétitions, et n’en mène pas large. "Le stress me fait faire de la merde", peste la candidate auprès de Lénie qui se veut plus philosophe. "Moi aussi, mais on est en train d’apprendre", constate-t-elle.

Le verdict de Michael n’est pas une surprise. Pour la première fois de la saison, Pierre est immunisé. Et cette victoire au marathon d’évaluations a une saveur supplémentaire puisqu'elle lui permet également de décrocher une place en demi-finale de cette saison de la Star Academy. Samedi soir, Lénie sera donc nommée pour la toute première fois et défendra sa place au Château face à Axel, Héléna et Julien. Un pronostic ?