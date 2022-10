"Star Academy" : pour Jenifer, les nouveaux candidats ont plus d'audace et d'assurance

En 2002, Jenifer remportait la première édition de la "Star Academy". Vingt ans et neuf albums plus tard, elle fait partie des artistes les plus appréciés en France. Samedi dernier, la chanteuse de 39 ans était venue sur le plateau aux côtés de Nikos Aliagas accueillir la nouvelle promotion de la "Star Academy" qui fête ses 20 ans d'existence. Interrogée par Konbini, Jenifer a donné son avis sur les nouveaux candidats, qu'elle trouve beaucoup plus dégourdis qu'à son époque.

"Il y a des candidats qui n'étaient même pas nés quand j'ai participé à la première Star Ac', ça fait un peu bizarre !", a admis la maman d'Aaron, Joseph et Ghjuvanni. "La saison 1, c'était en 2001 (...) On était beaucoup plus amateurs puisqu'il n'y avait pas eu tous ces télécrochets, il n'y avait rien encore. J'étais pas dans ce truc à me dire : 'Comment je vais me comporter ?' À me poser des questions", explique-t-elle.