"Star Academy" : que vont chanter Pierre et Héléna pour décrocher un ticket en finale ?

Pierre et Héléna s'affronteront lors de la deuxième demi-finale de Star Academy ce samedi soir. En finale, le coup de cœur des téléspectateurs affrontera Julien lors de l'ultime prime de la saison. Pour convaincre, les deux candidats devront enchaîner les performances, soutenus par une poignée d'invités prestigieux.

Ils vont se dire au revoir, au moins pour une semaine. Avant de se retrouver sur la tournée de la "Star Academy", Pierre et Héléna disputeront leur place en finale de l’émission face à Julien, ce samedi à partir de 21h10 sur TF1 et TF1+. Un duel forcément émouvant pour deux des candidats les plus attachants de la saison.

Pour convaincre les téléspectateurs, Pierre et Héléna vont enchaîner les performances au cours du prime. Seuls, en duo ou en compagnie d’un panel d’invités de choix. En trio avec Julien, ils vont être rejoints par le rappeur Gims pour un medley de ses chansons. Au menu : les tubes "Brisé" et "Est-ce que tu m'aimes ?". Pour un avant-goût des répétitions, c'est par ici…

Star Academy 2023 - Répétitions du medley Gims pour nos trois académiciens ! Source : Star Academy

Immense privilège pour Héléna : un duo sur "J’y crois encore" avec sa célèbre compatriote Lara Fabien, venue lui prodiguer ses conseils cette semaine au Château. "La seule justesse qu’on attend de nous, ce n’est pas celle de notre voix. C’est celle de notre cœur et de notre émotion", lui a-t-elle rappelé. "Le reste, c’est de la mécanique. Et la seule chose à laquelle la technique doit servir, c’est qu’un jour, on puisse l’oublier". Une jolie séquence à revivre ici.

Star Academy 2023 - "C'était magnifique". Lara Fabian prend Héléna sous son aile avant le prime Source : Star Academy

Samedi soir, la jeune candidate belge interprétera également le tube "Murder on the dancefloor" avec la Britannique Sophie Ellis-Bextor, récemment remis au goût du jour grâce son utilisation dans le thriller Saltburn avec Barry Keoghan. De son côté, Pierre partagera la scène avec David Hallyday sur "Tu ne m’as pas laissé le temps", quelques jours après la visite du fils du taulier pour le débrief. Il se produira également avec le prodige Woodkid sur l'épique "Run Boy Run". Au cours de la soirée, Julien ne va pas se contenter d'écouter ses camarades chanter puisqu'il reprendra "J'irais où tu iras" de Céline Dion avec Héléna et "Les murs de poussière" de Francis Cabrel avec Pierre.

Bien évidemment, Pierre et Héléna chanteront ensemble. Le duo interprétera "Une nuit sur son épaule" de Véronique Sanson, un classique de la chanson française qu'ils ont travaillé au cours de la semaine avec leurs répétitrices Lucie Bernardoni et Marlène Schaff, revenues de leurs expériences capillaires la semaine dernière pour le prime, regardez…

Star Academy 2023 - "Une nuit sur son épaule". Ce duo risque de vous faire frissonner... Source : Star Academy

Comme Axel et Julien la semaine dernière, Pierre et Héléna ont été soumis à une évaluation résumant tout ce qu'ils ont appris depuis le début de l'aventure. Si la jeune femme n'a pas démérité, c'est le Normand qui été préféré par les profs. Et qui a décroché un avantage en vue de samedi soir : le choix d'un second duo le mettant en valeur. Après avoir écouté plusieurs titres proposés par Michael Goldman, il a jeté son dévolu sur "In the stars" de Benson Boone. "Parce que je la connais déjà", s'est-il justifié. Un choix payant ?