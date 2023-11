"Star Academy" : qui est Cécile Chaduteau, la nouvelle prof d’expression scénique ?

Après avoir travaillé aux côtés de Kamel Ouali sur la première mouture de la "Star Academy" dans les années 2000, Cécile s’offre encore un nouveau challenge en devenant choriste pour les plus grandes stars de la chanson française. Elle partage la scène avec France Gall et Johnny Hallyday, excusez-du peu, avant de mettre son expérience à profit en devenant chorégraphe sur des spectacles à succès comme Flashdance et Charlie et la Chocolaterie. Le tout en développant en parallèle une activité de coach de développement personnel.

Rejoindre la "Star Academy", presque une évidence ? "C’est une consécration !", confiait Cécile Chaduteau lors de la présentation à la presse de la nouvelle saison à La Seine Musicale le mois dernier. "Je me dois de transmettre aux artistes tout ce que j’ai pu apprendre. Je vais tout donner. Cette génération, ça a été très dur pour elle avec le Covid. Et c’est très important qu'elle ait l’art, l’expression scénique au sens large pour s’exprimer."