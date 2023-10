"Star Academy" : qui est Malika Benjelloun, la prof de danse qui succède à Yanis Marshall ?

Diplômée d’État en danse classique et en modern jazz dans son pays de naissance, Malika ensuite étudié la danse hip-hop pendant vingt ans, son éclectisme lui permettant d’entraîner elle-même les danseurs de Fabio Dragone, le regretté fondateur du Cirque du Soleil. "Pour moi la transmission, c’est une main de fer dans un gant de velours", promet-elle. "Mais aussi prendre du plaisir. Parce que lorsqu’on demande aux élèves de procurer du plaisir à un public, il faut qu’ils le vivent eux aussi avant d’arriver sur scène."

Si la plupart des téléspectateurs vont la découvrir à partir du samedi 4 novembre, date du premier prime, la jeune femme ne débarque pas en terre inconnue. Hormis son expérience précoce sur la Star Ac ancienne version, elle a travaillé sur des émissions populaires comme "Hit Machine" sur M6 et les "NRJ Music Awards "sur TF1. Elle a par ailleurs apporté son expertise aux jeunes candidats d’émissions comme "Dance Street" sur France O et "Shake it up Dance Talents" sur Disney Channel.