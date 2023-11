VIDÉO - "Star Academy" : qui sont les trois premiers nommés de la saison ?

Au cours de ce premier exercice toujours périlleux, Victorien l'ostréiculteur a étonné en reprenant "U-Turn" de Aaron avec cette voix rauque qui le distingue du reste de cette promo très pop. Bons élèves, Axel, Lénie et Marie-Maud se sont montrés aussi impliqués que durant le prime. Héléna et Pierre ont eux prouvé qu’ils étaient aussi convaincants en solo que lors de leur duo sur "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper.

Coupable d’un "manque d’authenticité" selon Cécile Chaduteau samedi dernier, Lola a montré qu’elle savait apprendre des critiques en livrant une jolie prestation sur "Monsieur Madame" de Loïc Nottet. Et que dire de sa chorégraphie spectaculaire sur "Tatoo" de Loreen, elle qui a appris à danser avant de chanter ! La timide Candice aussi s’est bien rattrapée en reprenant l'inusable "I Will survive" de Gloria Gaynor tout en douceur.