Trio avec leur marraine Vitaa, retour des éliminés… À quoi ressemblera la finale de la "Star Academy" ?

Julien et Pierre se disputeront le trophée de vainqueur ce samedi 3 février pour l’ultime émission de la saison. Un prime aux airs de best-of pour les deux chanteurs, qui reprendront notamment les morceaux les plus marquants de leur aventure. Anisha Jo, lauréate l’an dernier, viendra sur le plateau couronner son successeur.

Ils vont rembobiner leurs trois mois de compétition. Trois mois de musique en direct qui sacreront l’un d’entre eux vainqueur de la "Star Academy". "Vous allez vivre un prime que vous n’oublierez jamais", les a déjà prévénus Lucie Bernardoni. La répétitrice sait de quoi elle parle, car sa propre finale, celle de la saison 4 face à Grégory Lemarchal, s’était tenue en présence d’un orchestre symphonique. Après un retour express dans leurs villes natales, Julien et Pierre ont longuement travaillé cette semaine pour apprendre les chansons qu’ils interprèteront pour leur toute dernière émission de la saison.

La promo 2023 au grand complet

Une finale aux airs de best-of pour les deux finalistes, qui auront droit chacun à un tableau retraçant leur parcours. Au menu des medleys de leurs meilleures prestations ? "Je te promets", "La quête" et la redoutable "Le temps des cathédrales" pour Julien ; "Partir un jour", "Pour que tu m’aimes encore" et "Caravane" pour Pierre. Le premier retrouvera Clara pour "I’ll Stand By You", le second Héléna pour "Shallow". De quoi faire remonter quelques souvenirs aux téléspectateurs.

L’ensemble de la promotion 2023, qui a fait une visite surprise au Château mercredi, sera présente sur le plateau pour chanter son hymne "Au bout de mes rêves" puis la chanson "Famille" de Jean-Jacques Goldman. Les sept élèves qui participent à la tournée préparent aussi une prestation à part.

Bonjour ! La Matinale TF1 - À la rencontre des finalistes de la "Star Ac'" Source : Bonjour !

La saison ne pouvait pas se refermer sans Vitaa, indispensable marraine qui les a accompagnés au plus près. Présente sur deux primes, la chanteuse est régulièrement venue au Château prendre de leurs nouvelles et même partager une soirée raclette avec ses protégés. Samedi, elle offre à ses "champions" Julien et Pierre un trio sur son titre "Je n’oublie pas". Les finalistes partageront également la scène avec Patrick Bruel, qui "a adoré" le moment passé avec eux lors de leur ultime débrief. Ils reprendront sa chanson "Combien de murs...".

La soirée sera ponctuée d’autres duos avec des artistes. Julien chantera avec Tayc puis Patrick Fiori, avec qui il a passé un moment privilégié cette semaine. Pierre donnera lui de la voix avec Yseult puis Dadju.

Tous connaissent déjà les finalistes, avec qui ils ont pu échanger au Château. Un Château plongé dans le noir depuis jeudi soir, à l’issue d’une cérémonie de départ très émouvante.