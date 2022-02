Flavie Flament : "'Stars à domicile' n'est pas une émission qui se la raconte"

C'est une émission qui a marqué toute une génération. "Stars à domicile" fait son grand retour sur TF1 les 18 et 25 février pour deux soirées anniversaire. Au programme : rediffusion des images marquantes de l'époque, mais surtout nouvelles surprises concoctées par des stars comme Gims, Angèle, Julien Doré, Amel Bent, Soprano ou encore Clara Luciani. Et bien qu'elle ait déserté les plateaux télé pour se consacrer à la radio et à l'écriture, Flavie Flament sera évidemment là, elle aussi, pour fêter dignement les 20 ans du programme culte diffusé entre 2001 et 2004.

Comment avez-vous réagi quand TF1 vous a proposé de revenir pour "Stars à domicile" ?

Je n'ai pas hésité une seconde, je crois que c'est le oui le plus spontané de ma carrière ! C'était tellement évident pour moi d'être là pour cette émission anniversaire. Je savais qu'il y allait avoir de bonnes ondes.

C'était important de marquer le coup pour les 20 ans du programme ?

Oui, c'était important de fêter les 20 ans de l'émission, mais sans être dans la nostalgie et de se dire que la télé d'avant, c'était mieux. C'est un programme qui salue le passé tout en honorant le présent. Vous remarquerez qu'on n'a pas fêté les 10 ans de l'émission, car on n'avait pas cette garantie de renouvellement au niveau de la scène musicale. Et là, 20 ans après, on a une nouvelle génération d'artistes qui regardait l'émission à l'époque et qui rêvait qu'on leur organise une surprise. Et aujourd'hui, ce sont eux qui surprennent leurs fans. C'est drôle.