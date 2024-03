Émilie éliminée de "Koh-Lanta" : "J’ai fait une erreur en fouillant le sac d’Alicia"

Le cinquième épisode de "Koh-Lanta : les Chasseurs d’Immunité" a été fatal à Émilie, l’ancienne championne de France de bikini fitness. Un départ en partie lié à l’affaire du sac d’Alicia, qu’elle reconnaît avoir fouillé au départ de l’aventure. Cet épisode et tous les précédents sont à revivre dès maintenant en streaming sur TF1+.

Le vent tourne plus vite qu’on ne le pense aux Philippines. Après quatre victoires consécutives, l’équipe rouge a enchaîné deux défaites mardi lors de l’épisode 5 de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité". Une mauvaise série qui a ravivé les tensions et entraîné le départ d’Émilie, la Narbonnaise de 45 ans qui s’est confiée à TF1Info…

Avant le conseil, vous souhaitiez provoquer une explication entre les rouges. Vous pensiez que ça pourrait se retourner contre vous ?

Non ! Je pensais pouvoir convaincre les aventuriers que j’étais toujours la même, que je n’avais pas changé depuis le départ. Mais entre l’attitude de Léa qui s’est montrée fermée, têtue, obtuse dans ses critiques, et cette histoire de sac qui est ressortie au dernier moment, j’ai compris que mon heure était venue.

Reconnaissez-vous aujourd’hui avoir fait une erreur en fouillant le sac d’Alicia ?

Oui j’ai fait une erreur en fouillant son sac, car ça ne me servait à rien. Je n’étais pas menacée et que ce soit Alicia ou un autre qui sorte, peu importe. Ce jour-là, nous étions trois. Julie, Cécile et moi. Cécile me dit qu’il faudrait s’assurer qu’Alicia n’a pas un collier d’immunité. Pour la rassurer, je prends l’initiative de faire ça. Julie est à ma droite, Cécile à ma gauche, je tâtonne deux secondes, je me relève, je dis qu’il n’y a rien… Et voilà ! Je ne pensais pas que Julie allait en parler, ça n’a pas été filmé. Avec Cécile, elles étaient complices et je ne pensais pas que ça ressortirait. Finalement Julie a été intelligente en le racontant aux autres puisque ça s’est retourné contre moi.

Si c’était à refaire, vous recommenceriez ?

Jamais de la vie !

L’autre reproche qui vous est fait, c’est d’avoir dit à Léa de se méfier de Mégane. Vous avez plusieurs fois répété que c’était faux mais ça a semé le doute. Avec le recul, pouvez-vous enfin nous dire qui a dit quoi ?

Alors moi je maintiens mes positions ! Y a pas moyen ! Le problème, c’est que Léa a fait des histoires et mis la zizanie entre plein de personnes. En partant je l’ai dit aux autres. Mégane faisait partie de mon alliance. Pourquoi aurais-je dit Léa de se méfier d’elle ? Pourquoi serais-je allée me la mettre à dos ?

Ce que vous dites, c’est que Léa ment ?

Ah complètement ! Léa a déformé la vérité. Évidemment.

Est-ce dans le but de briser votre alliance avec Mégane ?

Je ne sais pas si elle était au courant de notre alliance… donc je ne sais pas dans quel but elle a fait ça.

Vous avez eu l’occasion d’en rediscuter depuis ?

Avec Mégane oui, car nous sommes devenues meilleures amies. On se parle tous les jours. Mais Léa, je n’ai pas encore eu l’occasion de discuter avec elle. Vous savez, quand vous sortez d’une aventure comme celle-là à cause de certaines personnes, vous n’avez pas trop envie de raviver le sujet. On préfère passer l’éponger et passer à autre chose.

Mes enfants auraient aimé que j’aille beaucoup plus loin parce qu’ils savent que j’en avais les capacités Émilie

Partir au cinquième épisode, c’est un gros regret ? Ou bien, vous êtes contente d’être arrivée jusque-là ?

Ah, mais c’est une déception énorme ! Le premier objectif d’un aventurier dans "Koh-Lanta", c’est de ne pas être éliminé le tout premier. J’y suis parvenue. Le deuxième, c’est d’arriver au moins à la réunification. Et là j’avoue que j’ai chuté de je ne sais pas combien d’étages. Surtout que j’avais de vraies qualités sportives, les autres aventuriers m’ont félicité à plusieurs reprises. D'ailleurs je ne me sentais pas menacée dans les premiers épisodes. Et puis le vent a tourné d’un coup ! Mais ça, c’est "Koh-Lanta" !

Dans votre portrait, vous mettiez en avant vos trois enfants, que vous avez élevé en solo. Qu’ont-ils pensé en voyant leur maman à la télé ?

Déjà, ils étaient contents que je fasse l’aventure parce qu’ils savaient que c’est quelque chose qui me tenait à cœur. Faire cette émission, c’est un casting long et éprouvant et ils ont vécu toutes les étapes avec moi. Après, ils auraient aimé que j’aille beaucoup plus loin parce qu’ils savent que j’en avais les capacités. Mais je crois qu’ils sont contents de leur maman.

Avant de devenir vendeuse en téléphonie mobile, vous avez été championne de bikini fitness. Les compétitions, c’est terminé ?

Je ne fais plus de compétition parce que je ne veux plus imposer de régime draconien à mon corps. Mais je fais toujours beaucoup de musculation et beaucoup de sport ! À la télé, je ne suis pas aussi "fit" que dans la vraie vie parce que j’avais pris quelques kilos pour faire l'aventure. Mais après ça va… Je suis comme il faut ! (Rires)

