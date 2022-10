"Syndrome E" sur TF1 : "La série est aussi sombre et complexe que le roman", se réjouit Franck Thilliez

"Il y a deux choses auxquelles je tenais absolument", raconte Franck Thilliez au sujet de l’adaptation de son "bébé", qui a été confiée au scénariste Mathieu Missoffe. "D’abord qu’on respecte l’univers de mes livres, sombre et sans concession. Je ne voulais pas qu’il soit adouci ou aseptisé. Ensuite qu’on retrouve cette brisure propre aux personnages de Franck Sharko et Lucie Hennebelle. Chacun est abimé, cabossé par la vie, même si c’est d’une manière différente. Leur passé est collé à leur peau et les empêche d’avoir une vie comme tout le monde."

Si Syndrome E prend certaines libertés, notamment avec le "background" des deux personnages principaux, le cœur de l’intrigue est resté le même, basé sur de véritables recherches scientifiques sur la manipulation mentale. "J’ai vraiment beaucoup aimé, partant du fait que je suis parvenu à me détacher de mon propre livre dès le début", avoue l’écrivain. "À l’arrivée, je trouve qu’elle est ambitieuse, complexe et qu’elle aborde des sujets de société qui sont ceux avec lesquels on vit aujourd’hui. Avec des personnages borderlines comme dans les livres."