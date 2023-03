Tania éliminée de "Koh-Lanta" : Rudy m’a demandé de lui faire confiance mais je n’aurais pas dû"

Coup de théâtre aux Philippines ! Alors que Quentin et Clémence paraissaient les plus menacés, c’est Tania qui a été éliminée lors du conseil de la nouvelle équipe des rouges, recomposée au cours de l’épisode 4 de "Koh-Lanta : le feu sacré". Dans le viseur des anciens jaunes, la jeune diététicienne s’est vu reprocher ses affinités avec un Rudy qui n’a pas fait grand-chose pour la protéger. La candidate n’a toutefois aucun regret vis-à-vis de son aventure, elle qui est parvenue à surmonter le syndrome de Reynaud, un trouble de la circulation sanguine qui la handicape au quotidien.

Avant de partir, vous demandez qui a voté pour vous. Frédéric vous reproche votre double jeu, Quentin de retourner trop souvent votre veste. Est-ce que vous comprenez leurs critiques ?

Si c’était à refaire, je n’aurais rien changé. Chez les anciens jaunes, j’étais tout le temps sur la sellette. Ils m’avaient clairement dit que j’étais la prochaine à sortir donc je n’étais pas du tout intégrée. On m’a aussi reproché de m’entendre avec Rudy alors que je n’avais passé que quelques heures avec lui. Mais entre ça et des gens qui n’ont jamais cherché à me connaître pendant dix jours, j’ai vite fait mon choix. Et j’ai donc préféré continuer mon alliance du début avec Rudy et Esteban. Et je ne regrette absolument pas.