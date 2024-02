"Danse avec les stars" : Diane Leyre et Ines Reg dévoilent à leur tour leurs partenaires

La reine de beauté et la reine de l’humour participent à la 16e saison du concours de danse de TF1, et en streaming sur TF1+. Une expérience qu’elles vivront accompagnées de danseurs chevronnés bien connus des téléspectateurs. Si l'un n'a jamais quitté l'émission, l'autre revient après plusieurs années d'absence.

La compétition n’a pas encore été commencé mais pour eux, les répétitions s’enchaînent. Objectif ? Être prêts pour le lancement de la saison 13 de "Danse avec les stars", vendredi 16 février sur TF1 et en streaming sur TF1+. Si l’identité des célébrités ont toutes été communiquées, les douze couples en lice sont eux révélés au fur et à mesure. La production a commencé par les reines de son casting 2024.

La reine du chant Adeline Toniutti aura pour binôme Adrien Caby, venu au Château de la "Star Academy" lui annoncer l’heureuse nouvelle. La reine du shopping Cristina Cordula sera associée à Jordan Mouillerac quand la reine de "Drag Race France" Keiona dansera avec Maxime Dereymez.

La reine de beauté Diane Leyre a elle révélé qu’elle avait été associée à Yann Alrick-Mortreuil, de retour pour la première fois depuis la saison 7. "Il y a des progrès de fou qui se sont faits aujourd’hui. Tu peux être très fière de toi. Mais ce n’est pas fini, on est loin d’avoir fini", lance le danseur à une Miss France 2022 "trop contente" de pouvoir enfin partager les coulisses de son aventure en story Instagram.

Elle avait "envie de rire, de kiffer et de danse". "Il n’y a pas meilleur programme", s’enthousiasme Ines Reg. Reine de l’humour venue mettre des paillettes dans nos vies confinées, celle qui s'est séparée de son mari Kevin "ne s’est pas du tout préparée" avant de rencontrer son partenaire. C’est avec Christophe Licata qu’elle tentera d’aller le plus loin possible sur le parquet. Une association qui risque bien de faire des étincelles, tant le danseur professionnel est doté d’un irrésistible sens de l’autodérision.

Il faudra se montrer patient pour savoir avec qui danseront la star de Desperate Housewives James Denton, les chanteuses Cœur de pirate et Natasha St-Pier, le rappeur Black M, l’étoile montant de l’humour Roman Doduik, l'acheteuse d'"Affaire Conclue" Caroline Margeridon et le vidéaste et youtubeur Nico Capone. Un couple sera dévoilé chaque jour jusqu'au 16 février, sorte de compte à rebours avant le grand soir, aidé des panneaux des notes qui seront à nouveau entre les mains des juges cette année.

Jean-Marc Généreux retrouve sa place auprès de Chris Marques et Fauve Hautot, lauréate de la saison 12 avec Billy Crawford. Le trio historique de l’émission est rejoint par la Québécoise Mel Charlot pour noter les prestations. "Qui dansera avec les stars ?", une compétition parallèle à découvrir dès le 9 février sur TF1+, déterminera elle parmi 34 professionnels l’un des futurs danseurs professionnels de l’émission.