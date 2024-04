Maison des secrets, candidats, quotidienne… Tout ce que l'on sait déjà sur le retour de "Secret Story" sur TF1

"Secret Story" fera officiellement son retour à partir du 23 avril avec Christophe Beaugrand aux manettes. Une quinzaine de candidats, une Maison des Secrets XXL… La chaîne en a dévoilé les grandes lignes ce mercredi. Une nouvelle mouture qui sera diffusée à la fois sur TF1 et la plateforme de streaming gratuit TF1+.

J-20 avant le grand retour de "Secret Story" sur TF1 ! Après avoir annoncé la date de lancement de la saison 12 du programme culte de la téléréalité, le 23 avril à 23h30, les équipes de la chaîne et de la société de production Endemol en ont dévoilé ce mercredi les principaux ingrédients. Voici, dans les grandes lignes, tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle mouture pas tout à fait comme les précédentes...

Une nouvelle version, pas un "reboot"

Comme lors des précédentes saisons, les candidats auront une triple mission. Protéger leur secret le plus longtemps possible, découvrir celui des autres et remplir les missions que leur donnera la Voix. Objectif : un gros chèque de 100.000 euros. Si les règles restent les mêmes, l’esprit a changé. Devant la presse ce mercredi, Christophe Beaugrand a précisé qu’il s’agissait "d’une nouvelle version, pas d’un reboot". Pour l’animateur, ce "Secret Story" 2024 sera "familial et bon enfant" et "plus l’émission qu’on n’est pas fier de regarder ou qu’on interdit à ses enfants".

Un casting encore mystérieux

Depuis l’annonce du casting en ligne à l’automne dernier, les équipes d’Endemol ont reçu plus de 22.000 candidatures. Au final, ils sont une "quinzaine" à avoir été sélectionnés pour rejoindre la Maison des Secrets. Leur profil ? "On a voulu des gens joueurs et surtout fun", a précisé le directeur des programmes de flux de la chaîne Remy Faure aux journalistes. "Pas des Instagrameurs qui viennent pour montrer leurs nouveaux tatouages". Voilà qui est dit.

Une Maison de Secrets hors norme

On ne sait pas encore où elle sera construite. Mais Endemol promet "le plus grand terrain de jeu jamais crée en France" avec 1000 m2 de jardin dans lequel se trouvera une piscine de 40 m2 en forme de lavabo. À l’intérieur, des indices disséminés dans chaque recoin, des pièces secrètes comme lors des précédentes saisons, et pour la première fois une pièce baptisée "la zone de jeu". Le tout filmé par pas moins de 73 caméras.

Une quotidienne sur TF1

Après l’émission de lancement, diffusée le mardi 23 avril après "Koh-Lanta", les téléspectateurs auront rendez-vous dès le lendemain pour une quotidienne qui reviendra sur les moments forts des dernières 24 heures. Elle sera programmée à 17h30 du lundi au vendredi et à 17h15 le samedi. Chaque mercredi, les habitants devront désigner les nommés, soumis au vote du public. Le verdict sera dévoilé le vendredi, Christophe Beaugrand accueillant le sortant ou la sortante en plateau.

Des rendez-vous sur TF1+

Pour son retour, Secret Story va pouvoir s’appuyer sur la nouvelle plateforme de streaming gratuit de TF1. Tous les jours les internautes auront rendez-vous en direct pour la "Connexion avec la Maison" entre 10h et 12h puis 20h et 22h. Le vendredi, Christophe Beaugrand accueillera le candidat sortant durant un rendez-vous baptisé "L’After" pour débriefer son aventure. Enfin toutes les quotidiennes et des extraits exclusifs seront également disponibles sur TF1+.