Dernière consultation en vue pour "The Good Doctor" sur TF1

La chaîne américaine ABC annonce la fin de "The Good Doctor" à l’issue de la saison 7 qui débutera en février. En France, cette série qui met en scène le quotidien d’un jeune médecin frappé du syndrome d’Asperger est diffusée depuis 2018 sur TF1. L’acteur Freddie Highmore et les créateurs de la fiction ont réagi avec émotion à la fin de cette aventure.

Le Dr Shaun Murphy va faire ses adieux aux téléspectateurs. La chaîne américaine ABC annonce la fin de The Good Doctor à l’issue de la saison 7 qui débutera aux États-Unis en février prochain. La série médicale avait battu des records d’audience avec plus de 15 millions de curieux à son lancement en 2018 aux États-Unis. En baisse continue depuis, elle s’apprête donc à tirer sa révérence.

La bienveillance est ce qui nous a permis d’en être là aujourd’hui Freddie Highmore

"The Good Doctor a été une occasion unique dans une vie, mais il est temps de dire au revoir", déclarent les showrunners David Shore et Liz Friedman. "Nous sommes extrêmement fiers du travail que nous avons accompli et du message auquel nous avons eu le privilège de participer." Une référence au personnage principal, un jeune médecin frappé du syndrome d’Asperger, interprété par l’acteur Freddie Highmore.

"Incarner le docteur Shaun Murphy a été un immense privilège et une des expériences les plus remarquables et enrichissantes de mon existence", a pour sa part réagi le jeune comédien britannique, révélé enfant dans la trilogie Arthur et les Minimoys de Luc Besson. "La bienveillance est ce qui nous a permis d’en être là aujourd’hui."

En France, The Good Doctor avait attiré plus de 6,68 millions de téléspectateurs à ses débuts sur TF1 en août 2018. Programmée sur la chaîne à l’automne dernier, la saison 6 a été suivie par 2,25 millions de fidèles en moyenne, devançant malgré tout la concurrence. Reste à connaître la date de la diffusion de la septième et dernière chez nous…