"The Resident" : la saison 6 de la série médicale sera aussi la dernière

Déception pour les fans de The Resident. Alors que TF1 vient de diffuser les derniers épisodes de la saison 5 mercredi soir, la chaîne américaine Fox a décidé de ne pas renouveler la série médicale lancée en 2018, la conséquence d'audiences à la baisse. Outre-Atlantique, la saison 6 qui vient de s’achever sera donc la dernière pour les personnels du Chastain Memorial Hospital d’Atlanta. La date de sa diffusion en France n’est pas encore fixée.

The Resident, c’est l’histoire de Devon Pravesh (Manish Dayal), un jeune médecin idéaliste qui débute son internat à l’ombre du Dr Conard Hawkins (Matt Czuchry), un vétéran de l’Afghanistan au tempérament explosif. Au fil des saisons, leur relation conflictuelle se transforme en solide amitié au fur et à mesure qu'ils affrontent les épreuves du quotidien et des situations parfois tragiques.