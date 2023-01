"The Voice" : Mika sera "super coach" le temps d’une seule émission

Il est tellement à l’aise sur le plateau qu’il semble ne plus vouloir le quitter. Coach pendant six ans dans "The Voice" puis dans l’édition spéciale "All Stars" rassemblant les talents emblématiques du programme, chanteur invité de la finale de la saison 11 l’an dernier, Mika inaugurera pour la saison 12 un rôle flambant neuf. L’interprète de "Relax" sera "super coach" lors des "super cross battles". Une étape stressante qui voit s’affronter les talents des différentes équipes.