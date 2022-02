Après "Robin des bois", Caroline Costa vient donner "des frissons" dans "The Voice"

Concentrée, elle entre sur le plateau et démarre une interprétation tout en douceur du titre pop 80s "What a feeling" d’Irene Cara. Un arrangement qui semble plaire aux coachs d'emblée. "Oh c’est joli ça", lâche Florent Pagny. "Trop beau", acquiesce Nolwenn Leroy de son côté. Quant à Amel Bent, elle en a "des frissons". Puis un buzz se fait entendre. Qui donc a appuyé ? Réponse ce samedi dès 21h10 sur TF1.