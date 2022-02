"The Voice" : l’audition à l’aveugle rock’n’roll de Clément, autiste asperger

Un discours dont les coachs n’auront pas écho lors de son audition à l’aveugle. C’est sur sa voix, uniquement, que se fait leur choix. Comme pour tous les autres talents de l’aventure. Marc Lavoine est le premier à se retourner à mi-parcours. Et il sera le seul. "Qu’est-ce qui vous retient de ne pas y aller ?", demande-t-il à ses camarades. S’en suit un échange sans aucun filtre entre Clément et les quatre artistes.

"C’est vraiment toi qui vient de chanter ça ?", lui demande un Vianney surpris. Clément détaille son amour pour Jim Morrison, "un mec qui se lâche sur scène et se foutait de tout ce qui se passait". Et raconte avoir été contacté auparavant par la production de "The Voice". "J’avais tout de suite dit non parce que je n’étais pas prêt", reconnaît-il. Amel Bent voit en lui "un gars vraiment spécial". "Mais ce n’est pas péjoratif. C’est bien quand on veut faire de la musique, être un artiste quand on a quelque chose de spécial", souligne-t-elle.