"The Voice" : Clément nous a émus aux larmes avec son adieu façon Freddie Mercury

Clément en a passé quatre avec "quatre passages magnifiques", a insisté Nikos Aliagas. Fan de rock, le jeune homme originaire des Landes a séduit Marc Lavoine avec un titre des Doors aux auditions à l’aveugle avant de s’éclater sur du Led Zeppelin et de raconter son histoire avec "Nathan", un titre de Calogero écrit par son coach au sujet d’un jeune autiste. Alors au moment de tirer sa révérence, il a été choisir l’un des plus grands. "Merci à tout le monde et si vous le permettez, si vous pouvez suivre…", a-t-il lancé au public avant de leur faire chanter les "Eh Oh" de Freddie Mercury.