Loris, un "rescapé" aux portes des directs de "The Voice" : "Nolwenn Leroy m’a vraiment boosté"

Samedi, vous avez retrouvé Emilie pour votre cross-battle. Vous croyez aux signes du destin ?

Si c’est le destin, c’était terrible (il rit). On est les deux petits Suisses d’une grande émission et on a tous les deux senti qu’on allait tomber l’un contre l’autre. C’était vraiment un moment très compliqué. J’étais tellement fier d’elle en l’entendant chanter que j’ai oublié que c’était mon tour ensuite. Quand le résultat est tombé, c’était dur. Mais ça n’a rien changé entre nous. On ne s’est pas quitté, on est toujours aussi proches. Il y a vraiment du respect et de l’amitié.

Les cross-battles sont la première étape où le public intervient. Il vous a qualifié avec presque 75% des votes. C’est une forme de validation ?

C’est dur à dire… (Il réfléchit). Je pensais avant de monter sur scène que le public était la dernière pièce du puzzle qui me manquait. J’ai eu les coachs, les amis, la production, les talents… Ça a été difficile pour moi de me dire que j’étais là et que j’avais ma place. Emilie méritait autant que moi ces 75%. Je me suis dit que c’était peut-être parce que j’avais chanté un morceau en français et elle en anglais, parce que j’avais chanté en deuxième et que c’était donc plus frais à l’oreille. Le morceau de Stromae venait de sortir, son texte peut mettre beaucoup de monde d’accord. Je préfère me dire ça qu’autre chose. On verra à l’étape suivante si le public m’apprécie réellement (il rit).

Pourquoi avoir choisi cette chanson si dure qu'est "L’Enfer" ?

Parce que Stromae nous raconte son enfer et je voulais raconter le mien. C’est aussi l’enfer de millions de personnes sur cette planète. Il ne ferait pas autant de bruit s’il touchait peu de monde. Ce texte était sorti depuis deux-trois semaines au moment de l’enregistrement. La production m’en a parlé. Il y a eu un vrai mouvement après la publication de cette chanson (qui parle de pensées suicidaires, ndlr), avec une hausse des appels aux médecins en France. Je voulais y mettre ma patte. Stromae l’interprète de manière très froide, moi j’extériorise un peu plus. J’ai voulu montrer une autre forme de dépression et de burn-out, celle où on peut vite devenir agressif.