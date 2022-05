Florent Pagny, crâne rasé dans "The Voice" : "Ces chimio, ça fait perdre un peu les cheveux"

Sa présence n’a pas toujours été assurée. Mais c’est un Florent Pagny souriant et combatif, heureux d’être là, qui a retrouvé son fauteuil rouge pour les super cross-battles. Une étape inédite, la dernière avant la demi-finale en direct de la saison 11 de "The Voice". C’est même lui qui a ouvert le bal avec l’équipe la plus fournie de la compétition, sept talents en tout. Nikos Aliagas note sa "veste bicolore qui lui sied bien" mais surtout cette "nouvelle coupe qui lui rappelle il y a 20 ans". "Là, ce n’est même plus une coupe", s’amuse le chanteur dont le crâne rasé est devenu le symbole de son combat contre la maladie.