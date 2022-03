Après avoir séduit TikTok, Gautier et sa "vieille âme dans la voix" ont charmé "The Voice"

"Tu as une vieille âme dans ta voix. Avoir 20 ans et chanter ce genre de répertoire de cette manière, ça me bluffe tout de suite. Quand on est capable de faire ça sur deux phrases, on ne peut pas s’écrouler après", insiste Florent Pagny. Vianney a bien une remarque supplémentaire à faire. "Scéniquement, il y avait un fossé" entre le Gautier qu’il a entendu et celui qu’il a vu ensuite. "Je pense que ton âme est habitée et physiquement, tu étais plus dans la retenue. Ici, des gens vont pouvoir t’aider à travailler ça. Je sais que tu vas faire des pas de géant, c’est tout ce que je te souhaite", poursuit-il.