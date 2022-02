Henry ("The Voice") : "La musique a été ma seule thérapie après la mort de mon frère"

Vous avez vécu un moment d’échange très fort avec Vianney, qui a été très ému par votre histoire. C’était le coach dont vous rêviez ?

Avant de monter sur scène, je pensais à Florent Pagny et Vianney. Ils m’ont aidé à faire le choix. Ce sont surtout ses mots à la fin qui m’ont touché.

Pas trop déçu de ne pas voir Florent Pagny se retourner ?

Non, j’étais surtout content de voir les autres se retourner. Même un fauteuil aurait suffi. Ils ont eu des mots tellement touchants. Je me souviens exactement de ceux de Marc Lavoine. Il cherchait ses mots et m’a dit que peu importe mon choix, chacun des coachs serait ravi de profiter de ma façon de percer les cœurs.

Marc Lavoine vous a en effet décelé "un pouvoir de percer le cœur des gens, de les rendre plus heureux que la minute d’avant". C’est pour ça que vous chantez, pour les autres ?

C’est exclusivement pour ça. Quand on réussit à toucher les gens, qu’on en fait pleurer certains, on a l’impression de faire réfléchir. On a l’impression que les textes qu’on écrit pourront peut-être plus tard aider certaines personnes à traverser la même peine que nous, mais d’une façon un peu plus douce.

Voir trois coachs se retourner et entendre Marc Lavoine et Vianney être émus au point de ne plus savoir quoi dire, ça a soigné un peu votre syndrome de l’imposteur ?

Il n’est pas très fort non plus. J’ai l’impression d’avoir ma place mais je suis toujours très critique sur le travail que je fais. Quand je publie une vidéo, deux heures après je ne l’aime plus. Je me sens à ma place dans "The Voice" et sur scène en général. Quand on a fait se retourner trois grandes figures de la chanson française, on se sent capable de tout faire derrière.