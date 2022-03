Kilian, une créature chimérique dans "The Voice" : "Tant mieux si j’ai troublé les coachs"

Comment passe-t-on du cabaret parisien Madame Arthur au plateau de "The Voice" ?

Je connaissais Bruno Berbérès, le directeur de casting de l’émission, depuis ma formation artistique à Cannes. J’ai étudié à la Diamond School pendant deux ans et demi. Chaque année, il passait à l’école et il m’a vu "en civil". Quand il a vu que j’avais pris mon envol, que j’étais intégré dans une structure de cabaret et que j’avais aussi progressé sur le plan vocal, il m’a proposé de passer la première étape des auditions de "The Voice".

Vous avez eu des doutes avant d’accepter ?

Forcément, oui. Parce que c’est de la télévision, c’est une mise à nu pour un artiste de cabaret. Je suis un artiste travesti. Je ne suis pas une drag queen, je ne suis pas non plus transformiste. Les transformistes jouent sur leur ressemblance avec des stars. Les drag queens, c’est encore des codes différents, qu’on voit dans l’émission RuPaul’s Drag Race avec l’épreuve du lipsync (où les candidates chantent en playback, ndlr). Chez Madame Arthur, nous sommes des créatures chimériques, des artistes de variété qui se présentent de manière masculine ou féminine, mais travestie. On chante en live, en français et on réadapte chaque semaine les morceaux d'autres artistes.

En tant que "créature chimérique", qu’attendez-vous de cette émission ?

J’attends que ce soit un tremplin pour des artistes, une mise en valeur et une mise en lumière, mais pas que. Je pense que c’est important de se montrer pour le message de tolérance qu’il y a derrière. J’ai aussi fait cette émission pour apporter une visibilité à la communauté LGBTQIA+, montrer qu’on existe et qu’on est visibles.

Il y a trois ans, Leona Winter était le premier artiste transformiste à participer à "The Voice". Son parcours vous a-t-il poussé à vous lancer ?

Oui, le parcours de Leona et ceux d’autres talents de "The Voice" dans le monde entier m’ont inspiré. Je me suis dit : "Allons-y. C’est en train de se démocratiser". Ça m’a donné plus de confiance pour participer à mon tour à cette émission.