"The Voice" : avec sa "rate qui se dilate", Jérôme Cioni sera-t-il le nouveau Frédéric Longbois ?

Il a l’habitude qu’on le compare à Bourvil. On aurait plutôt tendance à voir en lui le frère spirituel de Frédéric Longbois, le fantasque talent de la saison 7 de "The Voice" qui avait amusé les coachs avec "Bécassine" de Chantal Goya avant de se hisser jusqu’en demi-finale. Jérôme Cioni est de la même trempe. Un culot fou, une honnêteté rare. Et un don pour choisir des chansons qu’on n’aurait jamais imaginé entendre dans le télécrochet de TF1.