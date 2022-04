"The Voice" : les coachs ont déjà épuisé leur joker des cross-battles en sauvant ces 4 talents

Après la performance vocale des battles sur "You raise me up" de Josh Groban, il est revenu à ce qui avait séduit les coachs d’emblée. Son sens du spectacle. Kevin Yven, qui avait mis le feu avec l’entraînant "Le dernier jour du disco" de Juliette Armanet lors auditions à l’aveugle, a opté pour "Love again" de Dua Lipa. Suffisant pour remporter son duel face à Caroline Costa ? "C’est un bon mec lui", glisse d’entrée Florent Pagny avant de se montrer dithyrambique face au Roannais de 29 ans. "Ça paraît tellement facile ce que tu fais. Ça me bluffe. Tu es un virtuose, c’est très agréable de t’entendre chanter. C’est toujours de la dentelle", insiste-t-il. Mais le public vote à 70% pour sa concurrente, amenant le chanteur à utiliser son joker. "Je ne le laisse pas partir lui, vous êtes fous !", lâche-t-il, bien trop content de poursuivre la compétition avec l’un de ses favoris.