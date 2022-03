Lleeroy a fait groover "The Voice" : "Mon rêve s’est déjà réalisé, le reste ce n’est que du plus"

Reprendre "Beggin", c’était un appel aux coachs pour les supplier de se retourner ?

C'est une chanson qui envoie du lourd et qui dit "I'm begging you", "je vous en supplie". C’était vraiment un appel à l’aide, "retournez-vous s’il vous plaît". Il y avait une certaine urgence. Au moment où je suis monté sur scène, j’ai su que je ne voulais pas la quitter. Je me suis rendu compte que c’était vraiment ce que je voulais faire et rien d’autre. Je voulais qu’ils se retournent pour pouvoir partager ce que je fais.

Ça fait quatre ans que vous passez les castings de l’émission sans arriver jusqu’aux auditions à l’aveugle. Qu’est-ce qui a fait la différence cette fois-ci selon vous ?

Cette année, je pense que j'ai trouvé mon identité vocale. J’ai travaillé, travaillé, travaillé.

Vous avez regardé toutes les saisons de "The Voice" et vous dites être capable de reconnaître "tous les talents les yeux fermés". C’est quoi votre secret pour rester concentré juste avant de monter sur scène, alors que c’est un endroit que vous avez sans doute fantasmé des centaines de fois ?

Je n'ai pas vraiment de secret pour rester concentré. Je suis un grand stressé. Avant de monter sur scène, j'étais tout tremblant. Mais je me suis imaginé ma mère me faire son petit speech, me disant d’arrêter et de vivre ma vie. J’ai avancé, j’ai pris le micro et j’ai soufflé un bon coup.

Votre mère Magali, c’est votre meilleure alliée anti-stress ?

Oui vraiment, il n’y a pas mieux ! Elle me connaît par cœur, elle a les mots qu’il faut. Parfois, elle ne fait que me regarder et ça suffit. Elle a la solution pour chaque situation.