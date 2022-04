Lou Dassi, 17 ans, sera-t-elle "la patronne" de "The Voice 2022" ?

Après Nirvana, Lou Dassi a continué à naviguer dans des eaux rock en chantant "Zombie" des Cranberries avec Vaëlle lors des battles et "Never Tear Us Apart" du groupe INXS pour les cross-battles. Avec à chaque fois la même facilité et la même combativité avant d’entrer dans l'arène. L’adolescente, qui a depuis fêté ses 17 ans, multiplie les mots d’encouragements pour se motiver avant de monter sur scène. "Je n’ai pas peur, je n’ai peur de rien. Au taquet comme d’hab’, on va tout casser ", s’autopersuade-t-elle avant sa prestation ce samedi. Un mental d’acier hérité du sport qu’elle a pratiqué à haute dose. Ancienne championne de natation synchronisée, elle a "laissé tomber le maillot pour le micro". Elle a même quitté le domicile familial pour s’installer seule à Aix, où elle a intégré le conservatoire.