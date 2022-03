Louis dans "The Voice" : "La musique a été une thérapie"

Amel Bent dit ne pas s'être retournée pour laisser la place à Vianney. C'était le coach dont vous rêviez ?

Oui, bien sûr, Vianney était mon coach favori. J'adore ses textes, ses chansons et ses mélodies. Comme c'est le seul à s'être retourné, le choix a été facile !

Vianney a dit : "C'est encore plus beau que quelqu'un dont le quotidien est plus difficile que les autres soit dans The Voice". Ça vous a touché ?

Oui, beaucoup. C'étaient les mots que j'avais besoin d'entendre ça. Cette phrase restera gravée. Je suis arrivé sur la scène de "The Voice" en fauteuil, mais je me considère comme quelqu'un d'ordinaire. Je ne veux pas jouer la carte du handicap. Je me suis présenté parce que je me suis battu pendant longtemps, j'ai souffert aussi pendant longtemps, mais la musique m'a permis de me relever et de continuer à aller de l'avant.

Quel a été votre parcours jusqu'ici ?

J'ai arrêté l'école au lycée pour gagner ma vie et aider ma famille. Mais la musique a toujours fait partie de ma vie, je faisais des concerts dans les bars deux à trois fois par semaine. Après ma santé a dégénéré, mais j'ai continué à avancer avec la musique.