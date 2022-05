Mary Milton, enfin aux directs de "The Voice" : "C’est une quête réussie plutôt qu’une revanche"

C’était un choix de chanson de risqué, non ? Il y a toujours moyen de rater LA note dont vous parliez…

Oui, je peux vous le dire parce qu’aux répétitions elle ne passait pas (elle rit). J’ai eu très peur à ce moment-là. Le psychologique joue énormément sur la voix. On se dit : "Ça ne va pas passer, ça ne passera pas". Mais je ne me suis pas laissé le choix. J’étais face à Charles, une bête de scène exceptionnelle. Au départ, je devais chanter en français. Mais Amel Bent a dit : "Non, non, tu vas faire 'All by myself"". J’ai relevé le défi parce que j’aime ça, j’aime me surpasser. Maintenant, je me dis que tout est possible, je suis contente.

Florent Pagny après votre passage dit : "Là, on est vraiment dans 'The Voice'". Cette qualification pour les directs, c’est une revanche sur ces cinq dernières années ?

Oui et non parce que dans ce mot, il y a toujours une part d’obscurité. Je préfère vraiment être dans la lumière, l’amour. Donc je dirais que c’est une quête réussie plutôt qu’une revanche. C’est une belle histoire. Même si j’étais sortie aux super cross-battles, j’aurais été très fière de moi et de mon parcours. Je chante à chaque étape comme si c’était la dernière.

Les mots d’Amel Bent juste avant votre prestation, ça vous a donné la confiance qui vous manquait peut-être ?

Je pense qu’elle m’a très bien cernée. Le fait qu’elle me rassure m’a boostée à 3000%, ça a pétillé en moi. Je me suis dit que je ne pouvais pas la décevoir, que je pouvais le faire.

On vous sent très admirative de votre coach…

Totalement. C’est vrai que je la regarde comme si c’était une grande sœur, comme s’il s’était déjà passé quelque chose dans une vie antérieure. C’est très bizarre. Je l’admire énormément. Je respecte la femme et l’artiste qu’elle est. Elle a une vision de la musique très pointilleuse. Elle a pris énormément de temps avec moi en coaching, on a beaucoup discuté hors caméras. On a un truc qui nous lie, je ne saurais pas l’expliquer. C’est peut-être parce qu’on est nées le même jour, un 21 juin (elle rit).