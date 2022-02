"The Voice 2022" : quel sera le rôle de Nolwenn Leroy lors des auditions à l’aveugle ?

"J'ai toujours été une grande fan des auditions à l'aveugle et, souvent, je me disais que c'était dommage que certains talents ne soient pas sélectionnés", soulignait-elle. "Ça pouvait arriver qu'après une journée d'écoute, les coachs laissent passer quelques diamants. Je vais pouvoir réparer leurs erreurs en repêchant quatre talents et en les réintégrant dans l'aventure. J'adore cette idée ! Il y a un côté humain qui me plaît."

Avec Jenifer, qui a fait récemment ses adieux à "The Voice", Nolwenn est l’une des rares candidates de la "Star Academy" à s’être imposée de manière durable dans le paysage musical. Après le succès de "Cassé", son premier tube, elle a cartonné avec l’album Histoires Naturelles, coécrit par Laurent Voulzy en 2005 et surtout avec Bretonne, en 2010, un disque de reprises qui a fait le tour du monde et s’est vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires.