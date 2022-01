"The Voice" reprend du service dès le 12 février sur TF1

"Une voix, c’est comme l’ADN. Certaines peuvent se ressembler, mais ce ne sont jamais les mêmes", glisse-t-il. Une surprise permanente qui explique pourquoi Florent Pagny retrouve son fauteuil, année après année. Coach historique de "The Voice", il est aussi celui qui a le plus de trophées à son actif. Quatre, dont les deux derniers remportés par Anne Sila lors de l’édition All Stars et Marghe lors de la saison 10. Le chanteur sera encore là, dès le 12 février à 21h10 sur TF1, pour le lancement de la saison 11.