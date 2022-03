"The Voice" : la bouleversante Morgane a ému les coachs aux larmes (et nous avec)

Elle espérait "réchauffer le cœur des gens". Elle a complètement retourné ceux des coachs. Morgane a livré l’une des prestations les plus émouvantes de cette saison 11 de "The Voice". Délicate, sensible et éminemment personnelle. En surpoids, l’adolescente de 16 ans est venue chanter son jeune mais difficile parcours avec le titre qui a tout changé pour elle. "Grâce à 'Corps' d’Yseult, j’ai pu comprendre que la musique ne s’arrêtait pas qu’à un corps. Avant, pour moi, mon corps c’était une phobie. Je ne me regardais même pas dans la glace. Depuis que j’ai découvert cette chanson, je me sens belle. Je me sens moi-même, écoutée, sans être jugée", explique-t-elle avant d’entrer en scène.