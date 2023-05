"The Voice" : de Vitaa à Aya Nakamura, ces artistes chanteront avec les finalistes

J-3 avant le grand soir. La saison 12 de "The Voice" couronnera son gagnant ce samedi 3 juin dès 21h10 sur TF1 à l’issue d’une finale 100% masculine. Ainsi en a décidé le public, qui a qualifié Arslane et Micha de l’équipe d’Amel Bent, Aurélien de l’équipe de Zazie et Jérémy Levif de l’équipe de Vianney pour la toute dernière étape. Les nouveaux coachs Bigflo et Oli assisteront à l’émission en simples spectateurs, aucun de leurs trois talents encore en lice n’étant parvenu à se hisser dans le dernier carré.