Esmée ("The Voice"), atteinte du syndrome Gilles de la Tourette : "Ma maladie, je l'aime"

On pense souvent aux insultes intempestives quand on parle de ce syndrome. Mais ce n'est pas toujours le cas, non ?

Non, c'est très rare. On en parle parce que les médias montrent toujours les cas les plus extrêmes et les plus impressionnants. C'est pareil pour toutes les maladies d'ailleurs. Moi, à cause de ces idées reçues, certaines personnes m'ont accusée de mentir sur ma maladie parce que je n'insulte pas les gens.

Billie Eilish et Lewis Capaldi ont, eux aussi, révélé avoir cette maladie…

Oui. C'est drôle parce que Billie Eilish est une de mes artistes préférées et j'ai commencé à chanter ses chansons avant de savoir qu'elle avait La Tourette. Mais ça fait du bien de se dire que même si on est malade, on peut réussir quand même. Les gens peuvent t'apprécier pour ton talent.

Le fait de participer à des auditions à l'aveugle et de ne pas être jugé par rapport à sa maladie, c'était important ?

En fait, je n'y ai même pas pensé, car ma maladie est devenue quelque chose de tellement naturel, que j'ai accepté et que j'aime même. Pour moi "The Voice" c'était juste un rêve de gosse. Aujourd'hui, je m'accepte et je m'aime comme je suis. J'ai mis du temps, j'en ai bavé, mais je ne changerai mon parcours pour rien au monde.