"The Voice" : fauteuil cassé, Bigflo en larmes, nouvelles règles... dans les coulisses des auditions

"Non mais Vianney, il connait la moitié des candidats. En fait, ils se font des raclettes toutes les semaines". En ce mercredi pluvieux du mois de novembre, l'ambiance est au beau fixe sur le plateau des auditions à l'aveugle "The Voice". Les quatre coachs de cette nouvelle édition s'amusent comme des petits fous. Il faut dire que Bigflo et Oli, les petits nouveaux qui partagent le même fauteuil, prennent un malin plaisir à chambrer Vianney, dont c'est la troisième saison en tant que coach.

"C'est le V de Vianney en fait", lancent-ils alors que l'interprète de Je m'en vais vient d'être encore choisi par un candidat qui, pour la petite histoire, s'avère être le frère d'un participant de la précédente édition. "Il y a vraiment un air de famille", lance Amel Bent, tout de rose vêtue et perchée sur de vertigineux talons. La chanteuse qui a passé deux ans dans le jury de "The Voice Kids" participe à sa quatrième saison dans la version adulte. À ses côtés, on retrouve Zazie, de retour dans le fauteuil rouge pour la sixième fois après cinq ans d’absence (sans compter sa participation à la saison All Stars en 2021).